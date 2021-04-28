«Зенит» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве
В матче 5-го тура плей-офф молодёжного первенства «Зенит» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.
На 55-й минуте счёт открыл нападающий питерской команды Даниил Кузнецов. На 74-й минуте полузащитник «Спартака» Илья Левченков получил вторую жёлтую карточку. В добавленное время полузащитник «Зенита» Владислав Саусь упрочил преимущество хозяев.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Рубцовым.
Молодёжная команда «Зенита» набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Спартак» (49) находится на четвёртом месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (58).
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