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«Зенит» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве

«Зенит» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В матче 5-го тура плей-офф молодёжного первенства «Зенит» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.

На 55-й минуте счёт открыл нападающий питерской команды Даниил Кузнецов. На 74-й минуте полузащитник «Спартака» Илья Левченков получил вторую жёлтую карточку. В добавленное время полузащитник «Зенита» Владислав Саусь упрочил преимущество хозяев.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Рубцовым.

Молодёжная команда «Зенита» набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Спартак» (49) находится на четвёртом месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (58).

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 5-й тур
28 апреля 2021, среда. 17:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак-мол.
Москва
1:0 Кузнецов – 55'   2:0 Саусь – 90+1'
Удаления: нет / Левченков – 74'
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