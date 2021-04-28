«Зенит» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве

В матче 5-го тура плей-офф молодёжного первенства «Зенит» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.

На 55-й минуте счёт открыл нападающий питерской команды Даниил Кузнецов. На 74-й минуте полузащитник «Спартака» Илья Левченков получил вторую жёлтую карточку. В добавленное время полузащитник «Зенита» Владислав Саусь упрочил преимущество хозяев.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Рубцовым.

Молодёжная команда «Зенита» набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Спартак» (49) находится на четвёртом месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (58).