Ловрен — о победе молодёжки «Зенита» в матче со «Спартаком»: в этом поколении есть таланты

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу молодёжной команды санкт-петербургского клуба в матче 5-го тура плей-офф первенства со «Спартаком» (2:0).



«Поздравляю нашу молодёжную команду с важной победой в матче со „Спартаком“. В этом поколении есть таланты. Молодцы, парни», — написал Ловрен на своей странице в «Твиттере».

На 55-й минуте счёт открыл нападающий питерской команды Даниил Кузнецов. На 74-й минуте полузащитник «Спартака» Илья Левченков получил вторую жёлтую карточку. В добавленное время полузащитник «Зенита» Владислав Саусь упрочил преимущество хозяев.

Молодёжная команда «Зенита» набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Спартак» (49) находится на четвёртом месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (58).