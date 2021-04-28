Зырянов: чуть не расплакался в раздевалке после победы над молодёжкой «Спартака»

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал результат матча 5-го тура плей-офф молодёжного первенства России со «Спартаком» (2:0).



«Ребята терпели, старались в силу своих возможностей, у некоторых сводило ноги. Физическое состояние оставляет желать лучшего, потому что эти ребята несут на себе всю нагрузку — нас не так много в количественном плане. Но они — молодцы. У нас дефицит игроков. Попросили Каргинова у «Зенита-2», и Владислав Радимов пошёл нам навстречу. Скажу, что он сыграл очень хорошо.



До матча в раздевалке сказал: «Сегодня мы играем со «Спартаком». На этом в принципе установку можно было заканчивать. А после сказал ребятам, что они большие молодцы. Чуть не расплакался в раздевалке. Обнял Каргинова, Шамкина. Им и всем сказал большое спасибо», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

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