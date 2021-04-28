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«Барселона» назначила спортивным директором теннисного тренера

«Барселона» назначила спортивным директором теннисного тренера
Футбол / Испания 0

Новым спортивным директором «Барселоны» стал Хави Будо, который сыграл ведущую роль в избирательной кампании Жоана Лапорты, сообщает Mundo Deportivo.

Будо — известный теннисный тренер. Он работал с испанскими теннисистками Карлой Суарес Наварро и Паулой Бадосой. В «Барселоне» Будо будет ответственным за профессиональных спортсменов, академию каталонцев, а также за женскую команду.

Напомним, Лапорта одержал победу на выборах президента «Барселоны», которые состоялись 7 марта. По итогам подсчёта всех голосов, Лапорта набрал 54,28% (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), а Тони Фрейша – 8,58% (4 769).

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв посетил «Камп Ноу». Седьмая ракетка мира рассказал о своей карьере, а также поделился информацией, с кем дружит в «Барселоне».

Рублёв пожелал «Барселоне» выиграть чемпионат Испании
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