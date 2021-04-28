«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

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Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес, Гейе, Ди Мария, Верратти, Неймар, Мбаппе.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Диаш, Канселу, Б. Силва, Родри, Гюндоган, Де Брёйне, Марез, Фоден.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Даниэль Зиберт.



Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).