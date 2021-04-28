«Оренбург» обыграл «Чертаново» и оторвался от «Нижнего Новгорода» на 4 очка

В матче 39-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл «Чертаново». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 3:2.
В составе гостей хет-трик оформил нападающий Дмитрий Воробьёв. У «Чертаново» забивали Александр Канищев и Владимир Бартасевич.
В параллельном матче «Нижний Новгород» проиграл «Енисею». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:2. На 15-й минуте Валерий Кичин открыл счёт, реализовав пенальти. Валерий Цховребов увеличил преимущество «Енисея». Единственный гол нижегородцев забил Алексей Шумских на 90-й минуте.
За три тура до конца сезона «Оренбург», занимающий второе место, набрал 85 очков и оторвался от «Нижнего Новгорода» (81), находящегося на третьем месте, на четыре очка.
- 28 апреля 2021
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