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«Оренбург» обыграл «Чертаново» и оторвался от «Нижнего Новгорода» на 4 очка

«Оренбург» обыграл «Чертаново» и оторвался от «Нижнего Новгорода» на 4 очка
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 39-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл «Чертаново». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

В составе гостей хет-трик оформил нападающий Дмитрий Воробьёв. У «Чертаново» забивали Александр Канищев и Владимир Бартасевич.

В параллельном матче «Нижний Новгород» проиграл «Енисею». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:2. На 15-й минуте Валерий Кичин открыл счёт, реализовав пенальти. Валерий Цховребов увеличил преимущество «Енисея». Единственный гол нижегородцев забил Алексей Шумских на 90-й минуте.

За три тура до конца сезона «Оренбург», занимающий второе место, набрал 85 очков и оторвался от «Нижнего Новгорода» (81), находящегося на третьем месте, на четыре очка.

ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 19:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
2 : 3
Оренбург
Оренбург
0:1 Воробьёв – 15'   0:2 Воробьёв – 58'   1:2 Канищев – 64'   1:3 Воробьёв – 72'   2:3 Бартасевич – 90'
ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Кичин – 15' (пен)   0:2 Цховребов – 30'   1:2 Шумских – 90'
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