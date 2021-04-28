Мхитарян: в «МЮ» мне было очень сложно, но я многому научился. Не жалею, что выступал там

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» вспомнил о временах, проведённых в манкунианском клубе.
«Я никогда не жалею о своих решениях. В то время Жозе Моуринью был одним из самых успешных тренеров в мире. Я думаю, что он был тренером с наибольшим количеством трофеев. Так что это был особенный опыт для меня.
Мне было очень тяжело, но я многому научился. Я получил опыт игры в защите, стал помогать команде на всём пространстве поля. Дело уже было не только в голах и результативных передачах. Речь шла о том, чтобы помочь команде победить. Тут не имеет значения, кто забьет, побеждать надо вместе. Не имеет значения, кто отдаст голевую передачу, мы все должны быть рады победе.
В целом мне было очень сложно, но после первых 2-3 месяцев у меня был замечательный период. Я выиграл с „Манчестер Юнайтед“ три трофея, это просто фантастика. Знаете, некоторые провели в «МЮ» много лет, но так ничего и не выиграли», — приводит слова 32-летнего армянина The Athletic.
Генрих Мхитарян 2 июля 2016 года перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед». За полтора года армянский полузащитник стал победителем Лиги Европы (сезон-2016/2017), Суперкубка Англии (2016) и Кубка английской лиги (сезон-2016/2017). 22 января 2018 года лондонский «Арсенал» объявил о переходе Мхитаряна в обмен на Алексиса Санчеса.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Ответная встреча пройдёт 6 мая в Риме (Италия).
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