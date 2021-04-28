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Сергеев рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Торпедо». «Крылья» забили 5 голов

Сергеев рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Торпедо». «Крылья» забили 5 голов
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал разгромную победу в матче с «Торпедо» (5:1).

«В прошлой игре не повезло чуть-чуть, пропустили на 95-й минуте. Может быть, это нам на руку. Это футбол — всё выигрывать нельзя. Сегодня «Торпедо» играло очень хорошо, особенно первые двадцать минут. Мы пропустили, после этого добавили оборотов и выиграли 5:1. Возможно, удаление оказалось переломным моментом. Мы знали, что не можем давать шансов «Оренбургу» и «Нижнему». Впереди у нас два финала до главного финала — матча за кубок. Нужно побеждать и подходить к финалу в хорошем тонусе и полной боевой готовности.

Мы рассчитываем только на первое место, второе нам неинтересно. Почему я отпраздновал гол в ворота бывшей команды? Это эмоции. Футбол — это эмоции», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сергеев перешёл из «Торпедо» в «Крылья Советов» в августе 2020 года.

«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ
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