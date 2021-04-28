Робер Пирес: Эмери — преимущество «Вильярреала» перед «Арсеналом»

Легендарный французский полузащитник Робер Пирес, в своё время выступавший и за «Арсенал», и за «Вильярреал», поделился мнением о фаворите в данной паре полуфинала Лиги Европы.
«Мне посчастливилось поиграть за оба клуба, и то, что они играют между собой, доставляет мне необычные чувства. Я наслаждался и отлично провёл время в «Арсенале», выиграл много титулов. Это были очень хорошие шесть лет. Затем я перешел в «Вильярреал», в котором провёл очень хорошие четыре года. Я люблю оба клуба, и это делает предстоящий матч особенным.
«Арсенал» в странном положении. Я с грустью смотрю на его нынешнюю ситуацию. Я общался с Артетой и знаю, что у «канониров» год выдался не лучший. Но сезон может спасти победа в Лиге Европы и последующее попадание в Лигу чемпионов.
Думаю, «Арсеналу» нужна идея, которая придаст им уверенность. Во времена Венгера было ключевым иметь идею, быть уверенным в этом. И тогда это у «канониров» было. Плюс тогда клуб имел хорошее сочетание качественных игроков. Я надеюсь, что Артета может быть тем, кто заставит команду вернуть хорошие ощущения болельщикам.
Назвать фаворита полуфинала тяжело. Я бы сказал, что шансы 50 на 50. Хотя у «Вильярреала» есть преимущество – у них есть Унаи Эмери, тренер, преуспевающий в данном турнире», – приводит слова Пиреса AS.
Робер Пирес в 2000 году за € 10 млн перешёл из «Марселя» в «Арсенал». За шесть лет француз помог «канонирам» стать двукратными чемпионами Англии и трехкратными обладателями Кубка Англии. В 2006 году покинул «Арсенал», перебравшись в испанский «Вильярреал». За четыре года в «жёлтой субмарине» француз провёл 102 матча и забил 13 голов.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» — «Арсенал» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Ответная встреча пройдёт 6 мая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
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