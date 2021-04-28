Погба: я всегда на позитиве. Футбол — это в первую очередь спорт, который я люблю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на предматчевой пресс-конференции перед 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» рассказал о своей семье.
«Братья старше меня, так что я всегда хотел быть рядом, играть с ними, гулять с их друзьями. Естественно, это было тяжелее, чем если бы я играл против ровесников. Но это меня закалило. Ты должен прогрессировать, если играешь против ребят, которые старше тебя, игра более интенсивная и техничная. Я часто проигрывал, но продолжал двигаться вперёд, и это сделало меня сильнее. Именно поэтому я очень и очень не люблю проигрывать. Я победитель, мне нравится выигрывать.
Мама говорит, что играла в своё время в футбол. Такие вот у нас отношения. Мы любим дурачиться и шутить друг над другом, вот я и пошутил. Люблю посмеяться. Как мы говорим: «Дразнит — значит любит». Я часто подтруниваю над мамой.
Видео можно увидеть на странице Поля Погба в "Инстаграме".
Я из тех, кто любит смеяться и вообще быть радостным. Я всегда был на позитиве, вырос в семье, которая всегда была настроена позитивно, и это имеет свое проявление на футбольном поле. Футбол — это в первую очередь спорт, который я люблю. Любил его раньше, люблю его и поныне», — цитирует 28-летнего француза официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится завтра, 29 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Ответная встреча пройдёт 6 мая в Риме (Италия).
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