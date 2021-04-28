Ди Мария повторил рекорд по голевым передачам за всю историю «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария в матче с «Манчестер Сити» отдал свою 103-ю голевую передачу за парижан. Аргентинец повторил рекорд по голевым передачам за всю историю «ПСЖ», сообщает журналист Жюльен Мейнар в «Твиттере».
Рекорд клуба принадлежит бывшему форварду «ПСЖ» Сафету Сушичу, на счету которого также 103 ассиста.
Ди Мария выступает за «ПСЖ» с года. Аргентинец провёл за парижан 257 матчей во всех турнирах.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). На 15-й минуте встречи счёт открыл защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос, результативную передачу отдал Анхель Ди Мария. На 64-й минуте встречи бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. Результативную передачу отдал хавбек Александр Зинченко. На 71-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез вывел гостей вперёд в счёте.
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