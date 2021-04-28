Тибо Куртуа: ответный матч с «Челси» в Лиге чемпионов будет похож на финал

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о противостоянии с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, первый матч, прошедший в Мадриде, завершился ничьей — 1:1.



«Ответный матч будет похож на финал. «Челси» играл агрессивнее и интенсивнее, чем мы, но «Реал» смог взять своё. Соперник выложился на все 100%. Нам нужно больше владеть мячом. Во втором тайме мы лучше контролировали игру», — приводит слова Куртуа beIN Sports.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В другом полуфинале встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Напомним, действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».