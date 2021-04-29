«Манчестер Юнайтед» расширил скаутскую сеть

Руководство «Манчестер Юнайтед» объявило о приглашении двух скаутов для работы по привлечению талантливой молодёжи из Лондона.



«Северо-западный район Лондона остаётся важным местом для того, чтобы мы могли убедить новых Маркусов Рашфордов, Джесси Лингардов или Мейсонов Гринвудов играть именно за „Манчестер Юнайтед“.



Наша скаутская сеть по всей остальной части Великобритании также была усилена. Недавно два новых скаута пришли к нам на работу, чтобы сосредоточиться на северо-западе Лондона.



Традиция клуба к привлечению лучших 17-18-летних футболистов со всего мира также будет продолжена. Команда скаутов работает в тесном сотрудничестве с Уле-Гуннаром Сульшером, чтобы подыскивать футболистов на основе тех пожеланий, которые, выдвигает норвежец. У Сульшера есть право вето, потому что как клуб мы не подпишем игрока, которого не хочет наш главный тренер», — приводит слова спортивного директора «МЮ» Джона Мерто Goal.com.



Маркус Рашфорд, Джесси Лингард и Мэйсон Гринвуд являются воспитанниками академии «красных дьяволов». Рашфорд выступает за основу «МЮ» с 2016 года и за это время провёл в АПЛ 175 матчей и забил 54 гола. Лингард стал привлекаться в первую команду «Юнайтед» с 2011 года, к сегодняшнему дню сыграв за родной клуб в АПЛ 133 матча и забив 18 мячей. Сейчас Джесси находится в аренде в «Вест Хэм Юнайтед». Гринвуд в 2018 году стал футболистом основного состава «красных дьяволов» и уже успел провести в АПЛ 61 матч, отличившись 15-ю забитыми мячами.

Тух на лавке «МЮ» и ссорился с Сульшером, а теперь – звезда АПЛ! Аренда спасла Лингарда Тащит «Вест Хэм», хотя недавно страдал в Манчестере.