Бородюк извинился перед болельщиками «Торпедо» после разгромного поражения от «Крыльев»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк извинился перед болельщиками после разгромного поражения в матче 39-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (5:1).



«Матч можно разделить на две части: до удаления, когда команда играла очень здорово, доминировала и забила хороший мяч, и после удаления Руслана Магаля. Всегда сложно играть против хорошей команды вдесятером, поэтому первый тайм мы не смогли дотерпеть, и «Крылья Советов» воспользовались этим и создали несколько хороших атак. И это вопрос ко мне как к тренеру, что нужно ещё больше работать с психологией футболистов, так как команда не должна расслабляться после пропущенных мячей.



Сегодня такой матч, за который следует извиниться перед болельщиками, ведь они — наша главная движущая сила. Они прилетели в Самару, поддерживали нас до самого конца, несмотря на счёт. Я всегда говорю им огромное спасибо.



Причины замен, которые были сделаны во втором тайме, состоят в том, что мы решили дать отдохнуть ведущим игрокам и уже готовиться к следующему воскресному матчу с «Волгарём». К тому же нам нужно было посмотреть молодых футболистов – на что они способны против таких сильных команд.



Мы хотели достойно сыграть: нам важно было увидеть взаимопонимание игроков, правильное их расположение на поле и взаимозаменяемость. Когда играли в равных составах, то это всё было, но когда команда теряет одно звено, то сразу нарушаются связи, которые были наиграны.



Учитывая, что Руслан Магаль пропускает и следующую игру, то команде нужно было наиграть свои позиции, уже думая о следующем матче: выдержать линию в четыре защитника, Александру Каплиенко расположиться слева, Артёму Самсонову – справа. Хотели, чтобы мяч у нас задерживался в середине поля, а далее играть на контратаках. Мы, конечно, разберём игру, посмотрим, где были допущены ошибки. Поработаем с психологией команды. Такие матчи бывают, нужно их забыть и готовиться к следующим, чтобы реабилитироваться.



Экспериментов не будет, конкуренция в борьбе за 4 место продолжается. Мы не будем сбавлять обороты, каждый матч важен и может стать решающим. Мы продолжаем бороться. Самое главное после таких поражений подняться и идти дальше», — приводит слова Бородюка пресс-служба «Торпедо».

«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ