Тренер «Крыльев Советов»: в тактике «Локомотива» есть достаточно модные сейчас моменты

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча финала Кубка России с «Локомотивом».

«Антон Зиньковский получил травму в игре с «Ахматом». Получил её в самом начале матча. Он старался, он должен был помочь, он как лидер не мог уйти с поля. Сейчас мы за это расплачиваемся. Но идёт динамика хорошая. Знаете, тот отрезок, который прошёл, с точки зрения лечения, он прошёл хорошо. Но когда он будет готов – на следующей игре или через, мы ещё пока не знаем. Как минимум на финал Кубка России прогноз благоприятный. Но это лечение, это лотерея. Я просто хочу, чтобы он быстрее вернулся. Всё в наших руках.



Успеваем ли следить за «Локомотивом»? Если честно, мало. Конечно, мы немного отслеживаем, понимаем, что нужно будет готовиться глубже, чем обычно. Может, как к «Динамо» и «Ахмату», а может – намного глубже. Но есть у них в тактике моменты, которые достаточно модные сейчас. Но я думаю, мы подготовимся, справимся. Наша основная задача – это чемпионат», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».