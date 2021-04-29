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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила имена номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов по итогам состоявшихся первых полуфинальных встреч.

Так, среди кандидатов оказались такие игроки, как полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте, форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, поразивший ворота «аристократов», а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом в ворота в «ПСЖ», и форвард парижан Анхель Ди Мария.

Проголосовать можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в первых полуфинальных встречах мадридский «Реал» на своём поле не сумел переиграть лондонский «Челси» (1:1), а «Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).

Лучшим игроком недели по итогам ответных встреч 1/4 финала ЛЧ стал бразилец Неймар («ПСЖ»), опередивший в голосовании Кристиана Пулишича («Челси»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Каземиро («Реал»).