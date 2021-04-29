«Ман Сити» — первая команда из АПЛ, выигравшая 10 и более матчей в одном розыгрыше ЛЧ

Вчера, 28 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Как сообщает Squawka в «Твиттере», «Манчестер Сити» — первая команда из английской Премьер-лиги, которая выиграла 10 и более матчей в одном розыгрыше Лиги чемпионов с тех пор, как турнир стал проводиться в нынешнем формате, то есть с сезона-2003/2004.
Напомним, в текущем сезоне ЛЧ «Манчестер Сити» один раз обыграл «Порту» (3:1), дважды — «Марсель» (3:0, 3:0), «Олимпиакос» (3:0, 1:0), мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:0, 2:0), дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1), и пока единожды – «ПСЖ» (2:1), сыграв вничью лишь один раз – на групповом этапе с «Порту» (0:0).
Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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