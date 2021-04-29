«Милан» может расстаться с Пиоли, если не попадёт в ЛЧ. Его могут сменить Аллегри или Юрич
Руководство «Милана» может расстаться с нынешним главным тренером команды 55-летним итальянцем Стефано Пиоли. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
Пиоли потеряет работу в том случае, если «Милан» по итогам сезона не пробьётся в Лигу чемпионов. В числе кандидатов на замену Пиоли нынешний главный тренер «Вероны» Иван Юрич и бывший наставник россонери Массимилиано Аллегри, находящийся без работы.
Напомним, что в последнем матче «Милан» потерпел разгромное поражение от «Лацио» (0:3) на выезде и потерял 4-е место в турнирной таблице, дающее право выхода в Лигу чемпионов. В оставшихся матчах коллективу Стефано Пиоли предстоит встретиться с «Беневенто», «Ювентусом», «Торино», «Кальяри» и «Аталантой».
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