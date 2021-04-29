«Чего ты хочешь? Заткнись!» Верратти грубо ответил Гвардиоле в матче «ПСЖ» — «Ман Сити»

Во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между французским «Пари-Сен Жермен» и английским «Манчестер Сити» произошёл необычный диалог между 28-летним итальянским полузащитником парижан Марко Верратти и Хосепом Гвардиолой, возглавляющим клуб из Англии. Об этом информирует Football Italia.
В одном из эпизодов, когда Верратти совершил опасный подкат, пытаясь отобрать мяч у футболиста «Манчестер Сити», Гвардиола обратился к арбитру с просьбой наказать итальянца за его действие. Это услышал сам Верратти и обратился к Хосепу на испанском языке: «Чего ты хочешь? Заткнись!» Именно эту фразу отчётливо услышали комментаторы телеканала Sky Sport Italia.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере.
- 29 апреля 2021
-
04:25
-
04:08
-
03:50
-
02:52
-
02:37
-
02:20
-
01:18
-
01:14
-
00:41
-
00:38
-
00:24
-
00:20
-
00:00
-
00:00
- 28 апреля 2021
-
23:52
-
23:45
-
23:39
-
23:38
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:44
-
22:40
-
22:38
-
22:18
-
22:16
-
22:16
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:45
-
21:40