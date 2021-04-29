«Чего ты хочешь? Заткнись!» Верратти грубо ответил Гвардиоле в матче «ПСЖ» — «Ман Сити»

Во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между французским «Пари-Сен Жермен» и английским «Манчестер Сити» произошёл необычный диалог между 28-летним итальянским полузащитником парижан Марко Верратти и Хосепом Гвардиолой, возглавляющим клуб из Англии. Об этом информирует Football Italia.

В одном из эпизодов, когда Верратти совершил опасный подкат, пытаясь отобрать мяч у футболиста «Манчестер Сити», Гвардиола обратился к арбитру с просьбой наказать итальянца за его действие. Это услышал сам Верратти и обратился к Хосепу на испанском языке: «Чего ты хочешь? Заткнись!» Именно эту фразу отчётливо услышали комментаторы телеканала Sky Sport Italia.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере.