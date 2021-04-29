Защитник Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Единственный гол за парижан забил Маркиньос. Как сообщается в «твиттере» OptaJose, Марикньос стал третьим футболистом в истории, которому удалось забить в четвертьфиналах и полуфиналах в двух и более сезонах подряд. Ранее это удавалось нападающему Криштиану Роналду и форварду Антуану Гризманну. Примечательно, что Маркиньос является защитником.

Ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), начало матча – 22:00 мск.