Защитник Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге чемпионов
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Единственный гол за парижан забил Маркиньос. Как сообщается в «твиттере» OptaJose, Марикньос стал третьим футболистом в истории, которому удалось забить в четвертьфиналах и полуфиналах в двух и более сезонах подряд. Ранее это удавалось нападающему Криштиану Роналду и форварду Антуану Гризманну. Примечательно, что Маркиньос является защитником.
Ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), начало матча – 22:00 мск.
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Матч, в котором каждая из команд показала свои недостатки.
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