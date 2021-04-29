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Неймар рассматривает возможность возвращения в «Барселону»

Неймар рассматривает возможность возвращения в «Барселону»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар все ещё рассматривает возможность вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, несмотря на то, что в интервью бразилец говорит, что счастлив в «ПСЖ», он ещё думает о возможности вернуться в клуб. Одной из причин является то, что Неймар хочет вновь играть в одной команде с Лионелем Месси.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Также на его счету 6 голов и 3 передачи в 8 играх в Лиге чемпионов.

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