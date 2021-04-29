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Неймар может вернуться в «Барселону», Верратти повздорил с Гвардиолой. Главное к утру

Неймар может вернуться в «Барселону», Верратти повздорил с Гвардиолой. Главное к утру
Футбол 0
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«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина, КДК РФС отменил удаление Ахметова, «Манчестер Сити» одержал волевую победу в матче с «ПСЖ» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. Боец MMA Артём Тарасов рассказал, за что его арестовали в Санкт-Петербурге.
  2. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
  3. ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги.
  4. КДК РФС отменил красную карточку Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком».
  5. Польская спортсменка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой на ЧМ по шашкам.
  6. «Авангард» обыграл ЦСКА в шестом матче и стал обладателем Кубка Гагарина.
  7. Неймар рассматривает возможность возвращения в «Барселону».
  8. Сборная Финляндии отыгралась с 3:5 в конце третьего периода и победила Чехию на ЮЧМ-2021.
  9. «Чего ты хочешь? Заткнись!» Верратти грубо ответил Гвардиоле в матче «ПСЖ» — «Ман Сити».
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