Неймар может вернуться в «Барселону», Верратти повздорил с Гвардиолой. Главное к утру
«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина, КДК РФС отменил удаление Ахметова, «Манчестер Сити» одержал волевую победу в матче с «ПСЖ» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
- Боец MMA Артём Тарасов рассказал, за что его арестовали в Санкт-Петербурге.
- «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
- ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги.
- КДК РФС отменил красную карточку Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком».
- Польская спортсменка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой на ЧМ по шашкам.
- «Авангард» обыграл ЦСКА в шестом матче и стал обладателем Кубка Гагарина.
- Неймар рассматривает возможность возвращения в «Барселону».
- Сборная Финляндии отыгралась с 3:5 в конце третьего периода и победила Чехию на ЮЧМ-2021.
- «Чего ты хочешь? Заткнись!» Верратти грубо ответил Гвардиоле в матче «ПСЖ» — «Ман Сити».
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