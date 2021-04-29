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Неймар может вернуться в «Барселону», Верратти повздорил с Гвардиолой. Главное к утру

«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина, КДК РФС отменил удаление Ахметова, «Манчестер Сити» одержал волевую победу в матче с «ПСЖ» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».