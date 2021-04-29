Зинченко отреагировал на победу «Ман Сити» в первом матче с «ПСЖ», показав фото с Неймаром

24-летний украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Английский клуб одержал победу со счётом 2:1. Зинченко вышел на поле на 61-й минуте, а уже через три минуты отдал голевую передачу на Кевина де Брёйне.

«Половина пути! На следующей неделе сыграем снова! Вперёд, «голубые» (прозвище «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Зинченко в подписи к фото с Неймаром.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).

Подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: