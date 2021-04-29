Зинченко отреагировал на победу «Ман Сити» в первом матче с «ПСЖ», показав фото с Неймаром

24-летний украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Английский клуб одержал победу со счётом 2:1. Зинченко вышел на поле на 61-й минуте, а уже через три минуты отдал голевую передачу на Кевина де Брёйне.
«Половина пути! На следующей неделе сыграем снова! Вперёд, «голубые» (прозвище «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Зинченко в подписи к фото с Неймаром.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).
Подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»:
- 29 апреля 2021
-
10:43
-
10:34
-
10:20
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
08:53
-
08:30
-
07:14
-
06:05
-
04:25
-
04:08
-
03:50
-
02:52
-
02:37
-
02:20
-
01:18
-
01:14
-
00:41
-
00:38
-
00:24
-
00:20
-
00:00
-
00:00
- 28 апреля 2021
-
23:52
-
23:45
-
23:39
-
23:38
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:11