Джо Харт объяснил, в чём «Манчестер Сити» превзошёл «ПСЖ»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, ныне выступающий за «Тоттенхэм Хотспур», прокомментировал исход первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «горожане» встречались с «Пари Сен-Жермен».
Матч состоялся накануне, 28 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря голу защитника Маркиньоса, однако впоследствии английской команде удалось перевернуть ход встречи. На 64-й минуте счёт сравнял полузащитник Кевин Де Брёйне, а спустя 7 минут нападающий Рияд Марез забил со штрафного удара. Концовку матча «Сити» провёл в большинстве — красную карточку получил хавбек парижан Идрисса Гейе. Итоговый счёт — 1:2.
«Манчестер Сити» был стабильнее. «ПСЖ» играл остро, но как только эта острота немного снижалась, «Сити» тут же перехватывал инициативу», — приводит слова Харта пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Ответный матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере 4 мая. Начало — в 22:00 мск.
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