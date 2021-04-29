«Песня о слухах». ЦСКА опубликовал произведение Владимира Высоцкого

ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал видеозапись с произведением Владимира Высоцкого «Песня о слухах». Пресс-служба клуба не стала сопровождать её собственным комментарием.



Ранее ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с трудностями, с которыми столкнулся клуб в последнее время. Подпись под обращением поставили председатель совета директоров Максим Орешкин, президент Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич и капитан Игорь Акинфеев.



Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

ЦСКА: в клубе нет разлада и смуты, о которых мечтают псевдожурналисты и недоброжелатели