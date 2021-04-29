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Солдатенков: на каждый матч «Крылья Советов» выходят, как на финал

Солдатенков: на каждый матч «Крылья Советов» выходят, как на финал
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал результат матча 39-го тура ФНЛ с «Торпедо» (5:1).

«На самом деле, «Торпедо» сейчас в хорошей форме, играющая команда. Изначально она доставила нам немного проблем. Играли в прессинг, было тяжело выйти из обороны. После удаления они совсем подсели, мы контролировали мяч на их половине, у нас были моменты.

Физически сейчас всем сложно. Но нужно находить в себе иные силы, терпеть и биться до конца. Положительно ли вляет то, что следующая игра с «Акроном» – ближний выезд? Да, конечно, так будет намного проще.

За счет того, что мы сейчас на каждый выходим, как на финал. Следующий матч у нас будет финал с «Акроном», потом ещё один финал. Нужно решить сначала задачу по выходу в Российскую Премьер-Лигу, а уже потом думать о «Локомотиве».

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