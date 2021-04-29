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Арсен Венгер — о победе «Манчестер Сити»: при счёте 1:1 «ПСЖ» развалился

Арсен Венгер — о победе «Манчестер Сити»: при счёте 1:1 «ПСЖ» развалился
Футбол / Лига чемпионов 0
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Должен сказать, что во втором тайме „ПСЖ“ только оборонялся и перестал идти вперёд. Может, дело в физическом состоянии? При счёте 1:1 „ПСЖ“ развалился. Игроки стали эмоциональными и агрессивными, это было глупо.

Очень интересно, что при счёте 1:1 «ПСЖ» развалился в пcихологическом плане. Это последствие их восьми поражений в чемпионате. Когда счёт стал 1:1, команда вспомнила, что проиграла много матчей, этот груз давил на них. Всё было не так, как в прошлом сезоне, когда они были непобедимы в чемпионате Франции. Они потеряли уверенность в себе, а «Ман Сити» получил психологический заряд, сравняв счёт", — цитирует Венгера beIN Sports.

Ответная встреча пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).

Подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «ПСЖ» в чемпионате Франции занимает второе место.

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