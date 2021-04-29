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Линекер: победа «Сити» — одно из лучших выступлений английской команды на выезде в истории

Линекер: победа «Сити» — одно из лучших выступлений английской команды на выезде в истории
Футбол / Лига чемпионов 0
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1).

«Это было одно из лучших выступлений английской команды на выезде в истории европейского футбола. Выдающийся перфоманс от «Манчестер Сити», — написал Линекер в своём «твиттере».

Матч состоялся накануне, 28 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря голу защитника Маркиньоса, однако впоследствии английской команде удалось перевернуть ход встречи. На 64-й минуте счёт сравнял полузащитник Кевин Де Брёйне, а спустя 7 минут нападающий Рияд Марез забил со штрафного удара. Концовку матча «Сити» провёл в большинстве — красную карточку получил хавбек парижан Идрисса Гейе.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

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