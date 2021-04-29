Арсен Венгер оценил работу Томаса Тухеля в «Челси»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как изменилась игра «Челси» после назначения Томаса Тухеля. Немецкий специалист сменил на посту наставника синих Фрэнка Лэмпарда.

«Эта команда претерпела множество изменений, а когда вы меняете более трёх игроков, вам требуется больше времени, чтобы сплотить коллектив. Очень трудно представить, как команда развивалась бы при Фрэнке Лэмпарде.

Можно сказать лишь, что Тухель проделал отличную работу и добился сплочённости, веры и жажды побед. Игроки «Челси» сейчас выглядят уверенными в себе. Думаю, стоит отдать ему должное за это», — приводит слова Венгера beIN Sports.

«Челси» сыграл вничью (1:1) с мадридским «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В турнирной таблице АПЛ команда Тухеля занимает четвёртое место.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»: