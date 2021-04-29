«Манчестер Сити» повторил достижение «Лидса» в Лиге чемпионов 51-летней давности

«Манчестер Сити» одержал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоялся накануне, 28 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» (2:1).



Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря голу защитника Маркиньоса, однако впоследствии английской команде удалось перевернуть ход встречи. На 64-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне сравнял счёт, а спустя 7 минут нападающий Рияд Марез забил со штрафного удара. Концовку матча «Сити» провёл в большинстве — красную карточку получил хавбек парижан Идрисса Гейе.



Как сообщает Opta, «Манчестер Сити» стал первой английской командой за 51 год, которой удалось выиграть шесть матчей подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов. В последний раз это удавалось «Лидс Юнайтед» в сезоне-1969/1970.



Ответный матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

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