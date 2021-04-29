«РБ Лейпциг» объявил преемника Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера

«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил, что команду возглавит главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш.



Специалист из США присоединится к «быкам» по окончании нынешнего сезона. Контракт с ним будет рассчитан на два сезона, до лета 2023 года.



Напомним, нынешний наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман после завершения этой кампании возглавит мюнхенскую «Баварию».



Марш тренирует «Ред Булл Зальцбург» с 2019 года, а до этого работал ассистентом главного тренера в «РБ Лейпциг», возглавлял «Нью-Йорк Ред Буллз», «Монреаль Импэкт» и входил в штаб «Принстон Тайгерз» и сборной США. Австрийская команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок страны.



За три тура до конца сезона «РБ Лейпциг», набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (71).

Видеообзор победы «РБ Лейпциг» над «Штутгартом»: