Рассказов и Ломовицкий могут сыграть со «Спартаком»

Тренер тульского «Арсенала» Юрий Ковтун рассказал, что защитник Николай Рассказов и полузащитник Александр Ломовицкий могут сыграть со «Спартаком». Футболисты принадлежат красно-белым, но выступают за «пушкарей» на правах аренды.
«Арендованные у «Спартака» Николай Рассказов и Александр Ломовицкий могут сыграть с красно-белыми. Запрета на их участие в матче нет. Надеюсь, что те, кто выйдут на поле, будут не только стараться, но и воплотят свои эмоции в конкретный результат.
Своими стараниями Рассказов и Ломовицкий могут помешать занять второе место и получить путевку в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов «Спартаку»? А если помогут ему, как будут потом ходить по Туле? (смеётся). В любом случае, надо показать себя», — цитирует Ковтуна Bobsoccer.
- 29 апреля 2021
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