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«Спартак» заинтересовался полузащитником «Бенфики» Шикинью

«Спартак» заинтересовался полузащитником «Бенфики» Шикинью
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Бенфики» Шикинью попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает A Bola. По информации источника, главный тренер португальского клуба не заинтересован в футболисте, поэтому красно-белые готовы в ближайшее время сделать предложение о покупке игрока.

В нынешнем сезоне 25-летний Шикинью сыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. За весь сезон он провёл лишь один полный матч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 6 млн.

Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58). 3 мая в 28-м туре «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».

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