Шварц: весь фокус внимания «Динамо» — матч с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Обе команды в таблице идут близко друг к другу. И для «Рубина», и для «Динамо» будет очень важная игра. У «Рубина» достаточно надёжная оборона, они хороши в переходных фазах игры.
Мы проанализировали не только встречу «Рубина» с «Краснодаром», просмотрели последние 4-5 встреч этой команды. Также «Динамо» играло с «Рубином» на сборах.
Традиционно «Рубин» считается неудобным соперником для «Динамо», но для нас важно показать свою игру, очень большой упор делаем на физическое состояние игроков. Важно будет выиграть эту встречу и забрать три очка в Москву. Проводим много бесед, теоретических занятий. Очень важно смотреть вперёд, весь фокус внимания — матч с «Рубином», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 29 апреля 2021
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