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В «Зените» отреагировали на информацию, что на матче с «Локо» стадион заполнят на 100%

В «Зените» отреагировали на информацию, что на матче с «Локо» стадион заполнят на 100%
Футбол / РПЛ 0
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В «Зените» прокомментировали информацию, согласно которой клуб получил разрешение от властей Санкт-Петербурга заполнить стадион «Газпром Арена» на сто процентов в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Информация по стопроцентную заполняемость абсолютно не соответствует действительности. В матче «Зенит» — «Локомотив» продолжают действовать последние введённые ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса. Билеты продаются только в рамках квоты, которая была ранее утверждена городскими властями», — заявил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

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