Сандро Шварц: поражение от «Химок» было обидным и болезненным

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).



«В воскресенье разговаривали с ребятами в раздевалке. Конечно, это поражение было обидным и болезненным. Но сейчас надо готовиться к следующим встречам. У «Рубина» и ЦСКА одинаковое количество очков с нами. Три матча расставят всё на свои места. Всё в наших руках.



Очень рад, что работаю в этой команде. Мы планируем отдать все силы. Это достаточно серьёзный вызов, и мы планируем повернуть ситуацию в своё направление», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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