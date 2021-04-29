РПЛ объявила, что матч «Локомотив» — «Динамо» пройдёт на «Арене Химки»

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Динамо» пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках, сообщается в официальном телеграм-канале лиги.



Перенос встречи из Москвы связан с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, по которому железнодорожники обязаны провести домашний матч на нейтральном поле за пределами столицы. Клуб был наказан за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед и после дерби со «Спартаком» в 25-м туре Премьер-Лиги (2:0).



Матч предпоследнего тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» состоится 8 мая. Железнодорожники, набрав 52 очка в 27 встречах, занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые (46) располагаются на седьмой строчке.

Видеообзор разгромной победы «Локомотива» над «Тамбовом»: