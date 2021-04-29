Ван Гал назвал 10 игроков, которых хотел видеть в «МЮ». В списке — Неймар и Левандовски

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал назвал 10 топ-игроков, которых «красные дьяволы» намеревались подписать в период его работы в клубе. Нидерландский специалист работал с «МЮ» с 2014 по 2016 год.

«Я хотел подписать Роберта Левандовски, но когда это оказалось сложной задачей, я постарался заполучить Гонсало Игуаина. Перед приходом на работу в „МЮ“ я общался с руководством по поводу Неймара. Если ты работаешь с „Юнайтед“, то ставишь большие цели. Это было интересным вариантом в плане продаж футболок, к тому же я хотел быстрых вингеров. По этой же причине я пытался заполучить Садио Мане и Рияда Мареза.

Томас Мюллер также был в моём списке, а в центре полузащиты я хотел видеть Н'Голо Канте. Я даже пытался подписать Джеймса Милнера, который был уже возрастным игроком, но многофункциональным и обладающим лидерскими качествами.

В защиту я хотел купить Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, потому что наша оборона была не лучшей в плане начала атак. Эти были мои главные цели, но мы не смогли подписать никого из них. Не знаю почему. Как тренер я не был вовлечён в переговоры. После моего ухода игроки вроде Мареза и Канте оказались в «Манчестер Сити» и «Челси», «Юнайтед» так и не смог их купить. Мне это кажется очень странным", — цитирует Ван Гала FourFourTwo.

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: