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Онопко рассказал, как его звали тренировать донецкий «Шахтёр»

Онопко рассказал, как его звали тренировать донецкий «Шахтёр»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о приглашении в донецкий «Шахтёр».

«Звали! Ринат Ахметов мне позвонил: я тогда работал в РФС. Это был год Евро – 2008. Я тогда ещё сказал, что хочу доработать до конца ЧЕ. Ринат Леонидович позвонил поинтересоваться, узнать про кандидатов тренеров для «Шахтёра»: Хуанде Рамос, Франк Райкард, Мануэль Пеллегрини. Я сказал свою кандидатуру – Хуанде Рамос. Прошло время. Хуанде не назначили. Остался Луческу. Я по каждой кандидатуре дал своё видение.

Ахметов сразу сказал: «Независимо от того, кто придёт, пойдешь помощником?» Я сказал, что должен с семьёй посоветоваться. У меня семья из Донецка, сам я – из Луганска. Я был бы готов пойти, конечно.

Хотел работать с Хуанде Рамосом. Он испанец. А Райкард – голландец. Языки очень важны. Пойду ли, если сейчас Ахметов позвонит и скажет: «Виктор, приезжайте в «Шахтёр»? Да», — сказал Онопко в интервью на YouTube-канале oSporte TV.

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