Стала известна допустимая заполняемость стадиона на матче «Зенита» и «Локомотива»

Как пояснили «Чемпионату» в «Зените», согласно решению властей Санкт-Петербурга матч на «Газпром Арене» между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт с 75% заполняемости трибун с учётом социальной дистанции. Гостевая квота также увеличена пропорционально данному решению.



Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» получил разрешение от властей Санкт-Петербурга заполнить стадион «Газпром Арена» на 100% в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». В клубе опровергли данные сведения и сообщили, что продолжают действовать последние введённые ограничения и меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса.



Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

В «Зените» отреагировали на информацию, что на матче с «Локо» стадион заполнят на 100%