Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Михаил Вилков отстранён от судейства без права восстановления.



«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/2021. Он отстранён от судейства без права восстановления. Моё предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершённые арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской Премьер-Лиги. Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы. Мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», — передаёт слова Хачатурянца служба коммуникаций РФС.



Последним матчем Вилкова в Российской Премьер-Лиге стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла в минувшие выходные на стадионе «РЖД Арена» в Москве. После игры судью раскритиковали за ряд спорных решений. В частности, многие посчитали ошибкой назначение пенальти в пользу железнодорожников и удаление в составе гостей.

Глава судейского комитета: пока я работаю, Вилков не будет обслуживать матчи