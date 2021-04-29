Маттео Дармиан: ван Гал отвёл меня в сторону и сказал: «Ты в „МЮ“ благодаря мне»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан поделился впечатлениями от работы с тренерами Луи ван Галом и Жозе Моуринью.
«Ван Гал был одержим правилами. Именно он хотел, чтобы я перешёл в „Юнайтед“. В один из первых дней моего пребывания в Манчестере он отвёл меня в сторону и сказал: „Ты здесь благодаря мне. Я уверен в тебе, ты будешь конкурировать с Валенсией. Знай, имя ничего для меня не значит“.
Что касается Моуринью, то он любил только победы. Благодаря ему у меня есть трофеи, мы даже выиграли Лигу Европы", — приводит слова Дармиана La Gazzetta dello Sport.
Нидерландский специалист работал с «МЮ» с 2014 по 2016 год. Моуринью возглавлял команду с 2016 по 2018 год.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»:
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