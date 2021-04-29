Президент РФС прокомментировал инцидент с Сухиной в день матча «Локомотив» — «Спартак»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о скандале с участием начальника команды «Локомотива» Станиславом Сухиной.



Напомним, перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) Сухина зашёл в судейскую комнату, несмотря на то, что это запрещено правилами. По итогу клуб был наказан одной домашней встречей на нейтральном поле. Железнодорожники сыграют с «Динамо» в 29-м туре на «Арене Химки».



«Есть правила и международная практика. В соответствии с этой практикой представителям клуба не надо появляться в судейской комнате до и во время игры. Произошёл эпизод, имел место рецидив, было вынесено наказание. Мы вместе с судейским комитетом будем вести борьбу, чтобы такого не случалось», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.