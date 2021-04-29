Глава РФС: у Санкт-Петербурга давно была готовность принять больше матчей Евро-2020

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о решении УЕФА провести в Санкт-Петербурге больше матчей чемпионата Европы, чем планировалось изначально. Суммарно на стадионе «Газпром Арена» пройдут семь встреч.



«Алексей Сорокин (генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата») рассказал о подготовке к Евро с учётом большего количества матчей. Но это общая информация. Готовность принимать большее количество у Питера была давно. Сомнений у нас никаких нет, что город и Оргкомитет справятся с проведением матчей. Они пройдут на высоком организационном уровне», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.