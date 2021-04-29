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Дюков надеется, что новый сезон РПЛ начнётся без ограничений по допуску болельщиков

Дюков надеется, что новый сезон РПЛ начнётся без ограничений по допуску болельщиков
Футбол / РПЛ 0
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации с ограничениями допуска болельщиков на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Посещаемость РПЛ — прерогатива региональных властей. В зависимости от ситуации. Везде своя динамика, мы видим, что она положительная. На всех стадионах есть 50 процентов, в Казани — 75, в Грозном — 100. Надеемся, что постепенно ограничения будут отменять и что следующий сезон сможем начать без каких-либо ограничений. Но на это будет влиять ситуация», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» получил разрешение от властей Санкт-Петербурга заполнить стадион «Газпром Арена» на сто процентов в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», однако впоследствии эту информацию опровергли.

Стала известна допустимая заполняемость стадиона на матче «Зенита» и «Локомотива»
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