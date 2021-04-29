Онопко: Гуллит лично приглашал в «Ньюкасл», когда я был футболистом

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что мог поиграть в английской Премьер-лиге.



«Болтон», «Эвертон», «Ливерпуль» и «Челси»? «Ньюкасл» ещё. Челси» – нет. «Эвертон» да. Я даже ездил туда. «Ньюкасл» – да. Гуллит хотел, когда он там работал. Он возглавил «Ньюкасл» и лично приглашал. «Ливерпуль»? Может, после того как мы обыграли его в кубке УЕФА со «Спартаком»? А с «Челси» мы не пересекались.



Я эти вещи и не знал: «Ньюкасл», «Эвертон». Это уже потом было. Когда люди приехали из Испании, так сложилось, что я уехал туда.



С Абрамовичем незнакомы. Не, я с ним потом познакомился благодаря футболу. Я работал в РФС, мы были на одной из игр чемпионата Европы–2008. Мы сидели на простой трибуне. Никакого VIP. Роман сидел как простой болельщик: в джинсах, кроссовках, у него на руках были часы пластмассовые. Ни «Ролекс», ничего. Тогда он очень сильно помогал РФС и сборной, когда Гус Хиддинк был тренером», — сказал Онопко в интервью на YouTube-канале oSporte TV.

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