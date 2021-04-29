РФС ужесточил ответственность для руководителей клубов, теряющих профессиональный статус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил об изменениях в регламенте организации, касающиеся ситуаций с потерей клубами профессионального статуса.
«Внесли изменения в регламент РФС. Приняли решение об ужесточении ответственности в отношении лиц, которые участвуют в управлении клубами в случае утраты клубами профессионального статуса. Это предполагает пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, за последние годы ряд клубов в России прекратили существование из-за финансовых проблем. В частности, профессиональный статус потеряли выступавшие в Российской Премьер-Лиге пермский «Амкар» и «Тосно» из Ленинградской области.
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