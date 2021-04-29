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Президент РФС: у судейского комитета есть полное доверие, он продолжает работу

Президент РФС: у судейского комитета есть полное доверие, он продолжает работу
Футбол / РПЛ 0
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил работу судейского комитета во главе с Ашотом Хачатурянцем, а также высказался о пожизненном отстранении арбитра Михаила Вилкова.

«Вы видели, какое доверие оказывают Хачатурянцу клубы. Судейский комитет отвечает за качество судейства. К руководителю и комитету есть доверие. Вы помните, что Вилков уже был отстранён. В феврале у Хачатурянца и Вилкова был разговор, сделаны заверения. После этого разговора собрались продолжать совместную работу, но последовали ошибки. После них судейский комитет принял решение об отстранении.

Ведётся работа, много мероприятий уже выполнено. В рамках этой работы, к сожалению, принимаются решения об отстранении. Есть полное доверие у судейского комитета, он продолжает работу. Те решения, которые им принимаются, находят полную поддержку. Что касается Хачатурянца, то он уже всё прокомментировал СМИ. Его объяснение следующее: есть история, есть доверие. Судейский комитет утратил доверие к арбитру Вилкову», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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