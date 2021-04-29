Дюков: Вилков возглавляет федерацию Нижнего Новгорода? Решения принимают субъекты

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о работе арбитра Михаила Вилкова, пожизненно отстранённого от судейства, на должности главы федерации футбола Нижнего Новгорода.



«Вилков возглавляет федерацию Нижнего Новгорода? Здесь все решения принимают субъекты. РФС не является субъектом. Если говорить об отношении к РФС, мы будем судить по делам. Если региональная федерация футбола будет решать задачи о построении ДЮСШ, то доверие будет. Судить же сам Вилков там не будет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в этом месяце глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц объявил о пожизненном отстранении Вилкова от работы в связи с утратой доверия.