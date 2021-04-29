Президент РФС: Слуцкий перегибает палку. Если кто-то желает, предлагаю начать судить

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал жёсткие высказывания главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес судей.
«Слова Слуцкого? Он перегибает палку, при всём уважении к нему. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, всё просто. Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю начать судить. Каждый эпизод индивидуален. К примеру, решение судей удалить Ахметова поддержали Кашшаи и Эллерей.
Мы хотим большего, ошибки расстраивают. Были туры, когда судьи работали без ошибок. Положительная динамика есть. Количество ключевых ошибок снизилось в два раза. Есть назначение Карасёва на Евро, есть назначение Пустовойтовой на Олимпиаду. Призываю наших функционеров и тренеров поддерживать наше судейство. Они тоже нуждаются в поддержке. Мы ведём работу по повышению качества», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 29 апреля 2021
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